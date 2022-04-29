Şanlıurfa'da Sahtecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

ŞANLIURFA (ANKA) - Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu şahısların Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmesi için gerekli olan adres kaydı işlemlerini maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yaptıkları tespit edilen ve aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 2'si kamu görevlisi olmak üzere 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, Suriye uyruklu şahıslara Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmesi için gerekli olan adres kaydı işlemlerini maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yaptığı tespit edilen bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet sahte mühür, 1 adet kaşe, çok sayıda Geçici Koruma Kimlik Belgesi ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 17 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.