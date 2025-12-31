Şanlıurfa'daki Yoğun Kar Yağışı Yolları Kapattı, Paletli Ambulanslar Görev Başında

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulanslarla kırsal bölgelerde yaşanan vakalara zamanında müdahale ederek hastaları güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy kırsal mahallesinde, 46 yaşındaki Nadire Duygu'nun yüksekten düşme ihbarının ardından sağlık ekipleri hızla hareketlendi.

Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı ve ulaşıma kapalı bulunan yollar, paletli ambulansla aşıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hasta, paletli ambulansla güvenli alana nakledildi ve ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İkinci vaka ise Viranşehir ilçesi Kumçeşme kırsal mahallesinde meydana geldi. Konvülsiyon geçiren 6 aylık Poyraz Taşkın bebek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, kapalı yollar nedeniyle paletli ambulansla bölgeye ulaşıldı. Paletli ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilen Poyraz Taşkın'ın tedavisine başlandı.

Poyraz Taşkın'ın babası Ahmet Taşkın, kısa sürede paletli ambulansın eve ulaştığını, çocuğunun zamanında, güvenli bir şekilde nakledildiğini ifade etti.

Üçüncü vaka ise Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Karabahçe gezi mahallesinde yaşandı. Daha önce 12 kez anjiyografi geçirmiş ve bypass öyküsü bulunan 62 yaşındaki Abdullah Çetin, paletli ambulansla, bulunduğu yerden Siverek Devlet Hastanesi'ne güvenli şekilde nakledildi.