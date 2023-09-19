Şanlıurfa'da Gaziler Günü coşkuyla kutlanıyor

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Şanlıurfa merkezdeki program Osmanbey şehitliğinde çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden programda şeref defterini imzalayan Vali Hasan Şıldak, "Şehadeti göze alarak istiklal ve istikbalimizi korumak için kendilerini siper eden kahramanlarımızın fedakarlıklarını, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle milletçe anmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Şehitlik ve gazilik makamlarının dünyevi unsurlarla kıyaslanamayacak derecede önemli olduğunu belirten Hasan Vali Şıldak, "Kahraman gazilerimize duyulan sonsuz saygının bir nişanesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanının verildiği 19 Eylül tarihini, her yıl Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Topraklarımızın sarsılmaz bütünlüğü uğruna unutulmayacak destanlar yazan şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin her bir ferdinin gönlünde gurur abidesi olarak ebediyen yaşayacaklardır. Çünkü şehitlik ve gazilik makamları, dünyevi unsurlarla kıyaslanamayacak derecede önemlidir. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz anlayışına sahip gazi bir milletin evlatları olarak, kendimizle ne kadar övünsek azdır" ifadelerini kullandı.

Herkesin gaziler gününü kutlayan Şıldak, "Türk milleti olarak sahip olduğumuz bu kadim değerleri iyi anlamalı ve vatanımızın geleceğini şekillendiren evlatlarımıza en güzel şekliyle aktarabilmeliyiz. Bizler üzerimize düşen her türlü sorumluluğu gururla, onurla ve büyük bir hassasiyetle yerine getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, bütün gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Tören daha sonra şehit kabirlerine karanfil bırakılması, duaların okunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

İlçelerdeki törenlere ise çok sayıda kurum müdürü ile gazi ve yakınları katıldı. - ŞANLIURFA