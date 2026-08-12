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Şanlıurfa'da Bakırcılık Geleneği Yaşatılıyor

Şanlıurfa'da Bakırcılık Geleneği Yaşatılıyor
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Şanlıurfa’da geçmişten günümüze ulaşan önemli el sanatlarından biri olan bakırcılık, ustaların ellerinde yaşamaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da geçmişten günümüze ulaşan önemli el sanatlarından biri olan bakırcılık, ustaların ellerinde yaşamaya devam ediyor. Kentin tarihi çarşılarında faaliyet gösteren bakır ustaları, geleneksel yöntemlerle işledikleri bakır ürünlerle hem kültürel mirası koruyor hem de bu mesleği gelecek nesillere aktarıyor.

Çekiç seslerinin yankılandığı Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ustalar, bakır levhaları büyük bir emek ve sabırla şekillendiriyor. Her bir ürün, ustasının el emeğini ve yılların deneyimini taşıyor. Kazan, tepsi, sini, ibrik, semaver ve çeşitli mutfak eşyalarının yanı sıra süs amaçlı ürünler de geleneksel tekniklerle hazırlanıyor.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel kimliğinin önemli parçalarından biri olan bakırcılık, özellikle kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. El emeğiyle hazırlanan bakır ürünler, ziyaretçiler tarafından hem hatıra hem de dekoratif amaçlı tercih ediliyor.

Şanlıurfa'da bakırcılık, kentin geçmişini, kültürünü ve ustalık geleneğini bugüne taşıyan önemli bir değer olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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