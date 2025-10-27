SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 29 Ekim mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Cumhuriyet, bağımsızlık, eşitlik ve çağdaşlaşma yolunda atılmış en büyük adımdır" dedi.

29 Ekim 1923'ün, Türk Milleti'nin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık yolunda tarihi bir adım attığı gün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, "Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletimizin tarih boyunca taşıdığı yüksek karakterin, özgürlük tutkusunun ve bağımsız yaşama kararlılığının en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin, Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği bir değer olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Bugün bizlere düşen en önemli görev; bu emaneti her şartlarda korumak, yaşatmak ve daha da güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Gençlerimizi; milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, çağın gereklerine uyum sağlayan bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde daha aydınlık yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku, onur ve gurur içerisinde kutluyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını sonlandırdı. - GAZİANTEP