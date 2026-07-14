Rektör Dağlı’dan 15 Temmuz Mesajı: Milletimizin Kararlılığı Unutulmaz

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, " 15 Temmuz, milletimizin devletine, vatanına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği unutulmaz bir gündür" dedi.

"O gece sergilenen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, ülkemizin geleceğine yön veren en güçlü değerlerden biri olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır" diyen Prof. Dr. Dağlı, "Türk Milleti, karşı karşıya kaldığı her türlü tehdit ve saldırı karşısında her daim birlik ve beraberliğini koruyarak bağımsızlığından ve milli iradesinden asla taviz vermemiş, şanlı tarihimiz boyunca nice destanlar yazmıştır. 15 Temmuz gecesi de aynı inanç, aynı cesaret ve aynı vatan sevgisiyle hareket eden aziz milletimiz, vatanımıza ve bayrağımıza uzanan hain ellere geçit vermemiştir" dedi.

Üniversitelerin bilim üretmenin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine ve bilinçli nesillerin yetiştirilmesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, gençlerin tarihini bilen, milli ve manevi değerlere bağlı, sorumluluk sahibi ve ülkesine karşı görev bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı