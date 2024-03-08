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SANKO Üniversitesi Rektörü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışanları ziyaret etti

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akademik ve idari kadın çalışanları ziyaret etti. Dağlı, kadınların toplumdaki yeri ve değerinin önemine vurgu yaparak, iyi eğitim almış kadınların topluma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla akademik ve idari kadın çalışanları ziyaret etti.

Prof. Dr. Dağlı: "Geçmişten günümüze Türk kültüründe kadınların toplumdaki yeri ve değeri asla kıyaslanamaz" dedi.

Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendini geliştirmiş ve doğu ifade edebilen iyi eğitim alan kadınların, sadece kendi yaşamlarına değil ailelerine, çevrelerine ve topluma da büyük katkı sunacağını belirten Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünyada her şey kadının eseridir. Hepiniz birer evlat ve birer eşsiniz. Bu misyonlar kapsamında birçok sorumluluklarınız var ama en önemlisi bir anne olarak geleceğimizin teminatı olan yeni nesilleri sizler yetiştireceksiniz. İyi ki varsınız. Kadınlar Günününüz kutlu olsun."

SANKO Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehtap Özkur'un da bulunduğu ziyarette, çalışanlara armağan takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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