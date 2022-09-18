Sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştılar... Geç kalanlar gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalanlar sınav merkezlerine alınmadı, saniyelerle iki yılı heba olanlar gözyaşlarına boğuldu

SİVAS - Sivas'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalanlar sınav merkezlerine alınmadı, saniyelerle iki yılı heba olanlar gözyaşlarına boğuldu.

Sivas'ta iptalin ardından yinelenen KPSS sınavında önceki sınavlarla benzer görüntüler vardı. Birçok aday erken saatlerde sınav merkezlerine akın etti. Adaylar erkenden salonlara girmeyi tercih ederken dışarıda bekleyen yakınları onlarla aynı heyecanı yaşadı. Kimi aday yakınları sınav merkezlerinin bahçelerinde Kur-an okuyup dua ederek yakınlarına destek olmaya çalıştı.

Saniyelerle 2 yılları heba oldu

İki yılda bir düzenlenen sınava geç kalan adaylar sınav merkezlerine alınmadı. Saat 10.00'da sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı. Saniyelerle geç kalan adayların ve yakınlarının ısrarına rağmen kapılar açılmadı. Bazı adaylar gözyaşlarına boğuldu.