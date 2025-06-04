Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel'den veda ziyareti

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel'den veda ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Mülkiye Müfettişliğine atanan Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev yapan personelle vedalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Mülkiye Müfettişliğine atanan Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev yapan personelle vedalaştı.

Ziyaret sırasında tüm çalışanların yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik eden Kaymakam Çengel, ilçede görev yaptığı süre boyunca eğitim camiası ile yürütülen uyumlu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli de Kaymakam Çengel'e Sandıklı'ya sunduğu katkılar ve destekleri için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Mülkiye Müfettişi olarak atanmasından dolayı tebrikleri kabul eden Önder Çengel, "Sandıklı'da görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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