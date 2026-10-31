Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sandıklı'da gıda işletmeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı'da gıda işletmeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sandıklı'da gıda güvenilirliği ve halk sağlığı için ilçedeki gıda işletmeleri denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, hijyen ve satış şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol etti; denetimlerin süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri denetlendi. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları gıdaların muhafaza edilmesi ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Denetimlerin, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi