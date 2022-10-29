Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi Yerel Haberler Sancaktepe'de seyir halindeki aracın üzerine inen karga dakikalarca otomobil üzerinde yolculuk yaptı. Sancaktepe'de seyir halindeki aracın üzerine inen karga dakikalarca otomobil üzerinde yolculuk yaptı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine inen karga, araç üzerinde dakikalarca seyahat etti. Çevresindeki araçları izleyerek yolculuk yapan karga yüzleri gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel TEM Otoyolu Sancaktepe Tragger Yerel Haberler

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