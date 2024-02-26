Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Atatürk Üniversitesi'nde

Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti ve üniversite-sanayi iş birliği konularını ele aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın misafiri oldu. Ziyaret kapsamında üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile teknokent, teknoloji transfer ofisi, büyük veri, dijital dönüşüm ve Doğu Anadolu Gözlemevi konularını ele aldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş yer aldı.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 67. eğitim yılını geride bırakan Atatürk Üniversitesinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yakından inceledi ve üniversitenin sunduğu potansiyeli takdirle karşıladı. Üniversitenin yapmış olduğu dijital dönüşümün örnek teşkil edebilecek bir düzeyde olduğunu ve bu adımların karşılığı yakın zamanda alarak rekabet düzeyini yükselteceğine inandığını belirten Yozgatlıgil: "Bölgesi için hayati bir öneme sahip olan Atatürk Üniversitesinin, öncü bir kurum olarak yenilikleri hayata geçirdiğini yakından gözlemliyoruz. Birçok vizyon projeyi uygulamaya almasının yanında Milli Uzay Programının en önemli parçaları arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevini de bünyesinde barındıran Atatürk Üniversitesi, gerek patent gerekse proje çerçevesinde önemli hamleler gerçekleştirerek ülkemize katma değer sağlamayı sürdürüyor. Bu düşüncelerle Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, şahsı nezdinde tüm üniversite ailesine başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Çalışmalar Yapıyoruz"

Ziyaretin önemine vurgu yapan ve duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise üniversite olarak sanayi ve teknoloji alanında güçlü bir ortaklık ağı kurma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Atatürk Üniversitesinin teknoloji ve inovasyon odaklı projelerini Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil'e tanıtarak, sanayi ve üniversite arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için karşılıklı çabaların artırılması gerekliliğini vurgulayan Rektör Çomaklı: "Bugünkü ziyareti, hem akademik hem de endüstriyel sektör ile iş birliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum. Yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinin yanında var olan projelerimize de yakın ilgi gösteren Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'e nazik ziyareti, iş birliği kültürüne sağladığı katkı ve çalışmalarımıza gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyor, görüşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Üniversite-sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesi noktasında fikir birliğine varılan ziyaretin ardından Prof. Dr. Yozgatlıgil, Doğu Anadolu Gözlemevine çıkarak çeşitli incelemelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Ahmet Yozgatlıgil Ömer Çomaklı Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kaç yaşında, nereli? Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu? Celal Köse kimdir? AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kaç yaşında, nereli? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu davet polemiği nedir? İmamoğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme açılışına davet edildi mi? SAMSUN İFTAR VAKTİ | Samsun iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir? KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor? İşte o isim! Faruk Özlü kimdir? AK Parti Düzce Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa tutuk kaç yaşında, nereli? Muhammed Yusuf Oktuay kimdir? HÜDA PAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muhammed Yusuf Oktuay kaç yaşında, nereli? Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title