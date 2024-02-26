Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Atatürk Üniversitesi'nde

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın misafiri oldu. Ziyaret kapsamında üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile teknokent, teknoloji transfer ofisi, büyük veri, dijital dönüşüm ve Doğu Anadolu Gözlemevi konularını ele aldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş yer aldı.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 67. eğitim yılını geride bırakan Atatürk Üniversitesinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yakından inceledi ve üniversitenin sunduğu potansiyeli takdirle karşıladı. Üniversitenin yapmış olduğu dijital dönüşümün örnek teşkil edebilecek bir düzeyde olduğunu ve bu adımların karşılığı yakın zamanda alarak rekabet düzeyini yükselteceğine inandığını belirten Yozgatlıgil: "Bölgesi için hayati bir öneme sahip olan Atatürk Üniversitesinin, öncü bir kurum olarak yenilikleri hayata geçirdiğini yakından gözlemliyoruz. Birçok vizyon projeyi uygulamaya almasının yanında Milli Uzay Programının en önemli parçaları arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevini de bünyesinde barındıran Atatürk Üniversitesi, gerek patent gerekse proje çerçevesinde önemli hamleler gerçekleştirerek ülkemize katma değer sağlamayı sürdürüyor. Bu düşüncelerle Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, şahsı nezdinde tüm üniversite ailesine başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Çalışmalar Yapıyoruz"

Ziyaretin önemine vurgu yapan ve duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise üniversite olarak sanayi ve teknoloji alanında güçlü bir ortaklık ağı kurma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Atatürk Üniversitesinin teknoloji ve inovasyon odaklı projelerini Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil'e tanıtarak, sanayi ve üniversite arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için karşılıklı çabaların artırılması gerekliliğini vurgulayan Rektör Çomaklı: "Bugünkü ziyareti, hem akademik hem de endüstriyel sektör ile iş birliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum. Yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinin yanında var olan projelerimize de yakın ilgi gösteren Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'e nazik ziyareti, iş birliği kültürüne sağladığı katkı ve çalışmalarımıza gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyor, görüşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Üniversite-sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesi noktasında fikir birliğine varılan ziyaretin ardından Prof. Dr. Yozgatlıgil, Doğu Anadolu Gözlemevine çıkarak çeşitli incelemelerde bulundu. - ERZURUM