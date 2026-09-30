Samsunlu anne, 16 yıldır otizmli ve zihinsel engelli ikizleri için mücadele ediyor

Samsun'da yaşayan bir anne, 16 yıl önce prematüre dünyaya gelen ve biri zihinsel engelli, diğeri otizmli olan iki oğlu için yıllardır büyük bir mücadele veriyor. Tüm zorluklara rağmen çocuklarını yalnız bırakmayan annenin fedakarlığı, sevginin ve sabrın güçlü bir örneğini ortaya koyuyor.

Samsun'da yaşayan 46 yaşındaki Zeynep ve 47 yaşındaki Yusuf Bitirgan çiftinin ikiz çocukları Talip ve Resul, 16 yıl önce prematüre olarak dünyaya geldi. Doğumun ardından çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili zorlu bir süreç yaşayan aile, yıllar içerisinde farklı gelişimsel sorunlarla da mücadele etti. İkizlerden Resul zihinsel engelli olarak dünyaya gelirken, Talip'e ise 3 yaşında otizm tanısı konuldu. Çocuklarının gelişimi ve eğitimi için yıllardır mücadele eden anne Zeynep Bitirgan, yaşadıkları süreci anlattı.

"Çok zorluklar yaşadık"

Her annenin hayalinin sağlıklı çocuklara sahip olmak olduğunu ifade eden Bitirgan, "Her insanın hayali çocuklarının sağlam olmasıdır. Benim çocuklarım prematüre doğdular. Çok zorluklar yaşadık. Birini biliyorduk. Prematüre doğduğu için zorlukları olduğunu biliyorduk. Hatta doktor daha ağır konuşmuştu. 'Solunum cihazına bağlanacak, hastanelerde yaşarsınız' demişti. Biraz geç yürüdü. Onunla uğraşırken diğer oğlumun 3 yaşında otizmli olduğunu öğrendik. Bu sefer onun üzerinde durmaya başladık" dedi.

Talip'in otizm nedeniyle günlük yaşamda bazı zorluklar yaşadığını anlatan Bitirgan, "Otizmli olmak tabi diğerinden daha zor. Günlük zorlandığım şeyler var. Talip otizmli olduğu için evde bazen ısrar ediyor. Takıntıları var. Her yere götüremiyorum. Her yeri gezemiyoruz. Yemek konusunda bizi zorluyor. Çok seçici davranıyor. Kalabalıklardan fazla hoşlanmıyor" diye konuştu.

"Beni güçlendiren şey çocuklarımdır"

16 yıldır çocukları için mücadele ettiğini belirten Bitirgan, karşılaştıkları zorluklara rağmen hiçbir zaman isyan etmediklerini söyledi. Bitirgan, "Beni güçlendiren şey çocuklarımdır. Mecburuz ve evlatlarımıza bakmak zorundayız. Hiç isyan etmedik ve etmiyoruz. Onları gördükçe daha güçleniyorum. Bunlar Allah'ın bir imtihanı bize" ifadelerini kullandı.

"Umutlarını kaybetmesinler"

Kendisiyle benzer durumda olan ailelere de seslenen Bitirgan, yaşanan zorluklar karşısında umutlarını korumaları gerektiğini belirterek, "Bu tür durumda olan aileler hiçbir zaman isyan etmesin ve umutlarını kaybetmesin" açıklamasında bulundu.

İkizler özel eğitim okulunda meslek öğreniyor

Talip ve Resul, eğitimlerini Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Atakum ilçesindeki Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sürdürüyor. Çocuklarının burada hem eğitim almalarını hem de ileride bir meslek sahibi olmalarını isteyen anne Bitirgan, "Okulumuz çok güzel. Burada bir meslek öğrenmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı