Samsun haberleri | Samsun'da Gaziler Günü kutlandı

Samsun'da Gaziler Günü kutlandı

Vali Dağlı: "Hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz"

SAMSUN - Samsun'da "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarından ve gayretlerinden aldığımız ilhamla, bu topraklardan aldığımız ilhamlarla, hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okudu. Akabinde Vali Dağlı yaptığı konuşmada, "Türk tarihimiz, milli ve manevi değerleri uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin zaferleri ile doludur. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğini bu kahraman şehit ve gazilerimizin varlıklarına borçluyuz. Şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarından ve gayretlerinden aldığımız ilhamla, bu topraklardan aldığımız ilhamlarla, hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz. Vefat eden tüm gazilerimiz ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Ruhunuz şad olsun aziz Atatürk" dedi.

"19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının Atatürk'ün şahitliğinde taçlandığı gündür"

Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise "Milli Mücadele dönemi Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Bu nedenle 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. 19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanının Muharip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahitliğinde taçlandığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de ve Kıbrıs'ta savaşan muharip gazilerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda, vatan hainlerine ve terör örgütlerini karşı mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucularının Gaziler Günü'dür. Başta gazilerimiz olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin ve tüm Türk askeri kuvvetlerin Gaziler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Gazisi Mehmet yüksel "Şehitler Gaziler" şiirini seslendirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Kafkas gösterisi yaptı. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu marşlar seslendirdi.

Kutlama programına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim de katıldı.

Tören, gaziler ve öğrencilerin geçit töreni ile son buldu.