Samsun ve Sinoplu hacı adayları Uhud Şehitliği'nde dua etti

Samsun ve Sinop'tan kutsal topraklara giden hacı adayları, Uhud Savaşı'nda şehit düşen Hz. Hamza'nın kabrinde dua okudu. Hacılara savaş hakkında bilgi veren diyanet görevlisi, savaşın İslam alemi için önemini anlattı.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden Samsun ve Sinoplu hacı adayları, Medine'deki Uhud Dağı'nın Ayneyn Tepesi'ni ziyaret etti. Hz. Hamza'nın kabrinde dua okuyan kafileye, Uhud Savaşı hakkında bilgiler verildi.

"Basarken dikkat edelim"

Sinop İl Müftülüğü Bayan İrşad Görevlisi Esma Ak, hacı adaylarına yönelik yaptığı konuşmasında, "Uhud Savaşı'nın yapıldığı, Hz. Hamza'nın ve nice 70 şehidin olduğu bu yerde kalbimiz nasıl titremesin. Bu savaş bizim için çok önemli, çünkü bize ders veriyor. Burası, Uhud'daki şehit olan ashabın kanlarıyla sulandı, basarken dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Kafilenin ziyaretleri

Samsun 2. Kafile 4. Grup Görevlisi Muhammed Bulutoğlu, kafileyle birlikte yaptıkları ziyaretlerden bahsederek, "Bugün Uhud Şehitliği'ni ziyaret ettik. Okçular Tepesi'ni, burada şehit olan Hz. Hamza ve Mus'ab bin Umeyr'i ziyaret ettik. Kuba Mescidi'nde namazlarımızı kıldık. Sonra Hendek Savaşı'nın yapıldığı yerde Peygamber Efendimiz'in ( s.a.v.) karargahının kurulduğu yeri ziyaret ettik. Hacı adaylarımızın sağlığı iyi Allah'a şükür. Bizim grupta hastalanan yok. Buranın havası hacılarımıza iyi geldi" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel