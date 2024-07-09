Samsun ve Ordu'da sel kaynaklı enerji kesintileri giderildi

Samsun ve Ordu'da kuvvetli yağış sonrası oluşan sel kaynaklı enerji kesintileri giderildi.

7 Temmuz Pazar günü Samsun ve Ordu'da meydana gelen etkili yağış sonrası YEDAŞ ekipleri görev başındaydı. Samsun'un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde, Ordu'nun ise İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde meydana gelen yoğun yağış, ilgili mahallelerde elektrik kesintilerine sebep oldu. Bahse konu bölgelerde YEDAŞ, 40 araç ve 120 personel ile arızalara müdahale etti.

Bölgede yaşanan yağış nedeniyle şebekede ciddi hasarlar meydana gelirken, arıza yaşanan bölgelere hızlıca müdahale edilerek, 12 bin 227 aboneye enerji verildi. Kuvvetli yağış neticesinde, hasar boyutunun yüksek olduğu bölgelerde ise yoğun saha çalışmaları sonucunda enerjilendirme çalışmaları tamamlandı. - SAMSUN