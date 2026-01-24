Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünden aylık 2 bin 560 kişiye gıda, bin 400'ü aşkın öğrenciye burs desteği

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop'ta her ay 2 bin 560 kişiye gıda yardımı, 335 kişiye muhtaç aylığı sağlarken, bin 400'ü aşkın öğrenciye burs, yetim kız çocuklarına ise 100 bin TL çeyiz desteği veriyor.

Samsun, Ordu ve Sinop illerini kapsayan sorumluluk alanında yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle her ay binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü ayni ve nakdi yardımların yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanlarında da kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Her ay düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında, 202'si Samsun'da olmak üzere toplam 335 kişiye 9 bin 89 TL muhtaç aylığı ödemesi yapıldığını belirten Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, bin 334'ü Samsun'da olmak üzere 2 bin 560 kişiye de kuru gıda yardımı ulaştırıldığını söyledi.

"159 öğrencimize aylık 4 bin TL burs"

Eğitime yönelik desteklerin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Uysal, "9 ay boyunca 600'ü Samsun'da olmak üzere toplam bin 430 öğrencimize ilkokul, ortaokul ve lise bursu sağlıyoruz. Yükseköğrenimde ise 8 ay boyunca 103'ü Samsun'da olmak üzere 159 öğrencimize aylık 4 bin TL burs veriyoruz. Ayrıca 48 yabancı uyruklu öğrencimiz de bu destekten faydalanıyor. Her üç ilimizde 30'ar öğrenci olmak üzere toplam 90 hafız öğrencimizin her birine aylık 4 bin TL nakdi yardım yapıyoruz" diye konuştu.

"Her yetim kız çocuğuna 100 bin TL'lik çeyiz yardımı"

Sosyal yardımların sadece maddi destekle sınırlı olmadığını dile getiren Uysal, yetim çocuklara yönelik sünnet organizasyonları, muhtaç ve yetim çocuklara piknik etkinlikleri düzenlediklerini, vakıf hayır şartları gereği cezaevlerindeki hükümlülere tatlı ikramında bulunduklarını söyledi. Uysal ayrıca, kış aylarında yaban hayvanlarının beslenmesi için yem desteği sağladıklarını da belirtti. Yetim kız çocuklarına yönelik çeyiz yardımlarına da değinen Uysal, "2025 yılı içerisinde evlilik öncesinde her yetim kız çocuğumuza 100 bin TL çeyiz yardımı yaptık" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara 5 bin TL harçlık"

Ramazan ayı boyunca sorumluluk alanındaki illerde iftar yemekleri verdiklerini belirten Uysal, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi çocuklara 5 bin TL bayramlık alışveriş kartı desteği sunduklarını kaydetti. Kandil geceleri, Aşure Günü, 15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Vakıf Haftası gibi özel günlerde tarihi camilerde ikramlarda bulunduklarını aktaran Uysal, kamu hastanelerinde tedavi gören hastalara da meyve ikramı yaptıklarını söyledi.

Uysal, "Sosyal yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN