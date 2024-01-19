Samsun Mimarlar Odası, Site Cami'nin yıkılmasına tepki gösterdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Mimarlar Odası Başkanı Burak Şener, "Tarihimizi, geçmişimizi bilmemiz gerekiyor. Şehirdeki hafızayı unutmamamız gerekiyor yoksa o şehir artık kendi içinde bir kısır döngüye ulaşır. Nasıl insanlar Alzheimera yakalanıyorsa, şehir de Alzheimera yakalanırsa maalesef o şehrin kültürünü kaybederiz. Daha iyi, daha kültürlü kentler için maalesef bu kadar fazla yıkım şehirleri kültürsüzleştiriyor. Bunun için biz Site Cami ile alakalı ciddi bir çalışma içindeyiz. Site Caminin korunması hatta tescillenmesi için uğraşıyoruz" dedi.

Samsun Mimarlar Odası, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Site Camisinin yıkılmak istenmesine tepki gösterdi. Şehrin simgelerinden biri olduğunu ve kent hafızası için korunması gerektiğini belirten Mimarlar Odası üyeleri, yıkımın durdurulması için dava açtı.

"KENT HAFIZASININ KORUNMASI GEREKİYOR"

Burak Şener şunları söyledi:

"Malumunuz Site Cami ile alakalı Samsun'da bir durum gelişti bizim lehimize. Mimarlar Odası olarak Site Camisinin korunması gerektiğini, 1976 yılında yapılan bu cami o zamanki şartlara göre, o dönemin şartlarına göre taşıdığı, modern yapıya sahip olduğu için ve 1976 yılında tekniği zor olan Eğrisel kubbe, betonarme kubbe yapısıyla beraber günümüze kadar geldiği için biz Site Caminin korunması ve ayakta kalması gerektiğine inananlardanız çünkü Site Cami Samsun şehrinin artık bir algısı, bazen hafızası oldu. Birçok kişinin orada muhakkak ki Samsun'da buluşma noktalarında da birçok kişinin hafızasına kazınan bir yer Site Cami fakat tabi ki de yerel yönetimlerin planları, projeleri olabilir fakat biraz da koruma odaklı projelerle gidersek Samsun için en azından Alzheimer hastalığını ortadan kaldırmış oluruz çünkü her şeyi yıkmak çözüm değil. Korumamız da gerekiyor. Tarihimizi, geçmişimizi bilmemiz gerekiyor. Şehirdeki hafızayı unutmamamız gerekiyor yoksa o şehir artık kendi içinde bir kısır döngüye ulaşır. Nasıl insanlar Alzheimera yakalanıyorsa, şehir de Alzheimera yakalanırsa maalesef o şehrin kültürünü kaybederiz. Daha iyi, daha kültürlü kentler için maalesef bu kadar fazla yıkım şehirleri kültürsüzleştiriyor. Bunun için biz Site Cami ile alakalı ciddi bir çalışma içindeyiz. Site Caminin korunması hatta tescillenmesi için uğraşıyoruz. Tescillenmesiyle alakalı biz bir dava açmıştık. Bu davada mahkeme bizim aleyhimize ret kararı vermişti fakat istinaf mahkemesi, çok güzel bir karar alarak bizim lehimize döndürdü. Şöyle ki, tekrar davanın tekrar gündeme alıp, tekrar güncellenmesi için davayı mahkemesine iade etti. Bu da gerçekten iyi bir gelişme bizim için. Biz Site Caminin korunması gerektiğine inanıyoruz ve bunun içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."