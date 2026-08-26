Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na Yeni Atama: Tuğgeneral Yakın Göreve Başladı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, yeni görevine başladı. Trabzon'dan Samsun'a atanan Yakın, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini aldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, görevine başladı. Tuğgeneral Yakın, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararının ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, yeni görevine başladı. Tuğgeneral Yakın, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.
Vali Tavlı, Tuğgeneral Yakın'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.