Samsun Havza'da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Elif'in doğum günü kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Lösemili Çocuklar Haftası ve "İyilik Var" etkinlikleri kapsamında lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Elif Pamuk'un doğum gününü kutladı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından minik Elif'e moral vermek, yeni yaş sevincine ortak olmak ve yüzünde tebessüm oluşturmak amacıyla doğum günü etkinliği düzenlendi. Elif'in özel gününe Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin ile İlçe Tapu Müdürü Hatice Elverdi de katılarak destek verdi.

Etkinlikte konuşan Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Lösemili Çocuklar Haftası'nın çocuklara yönelik farkındalığın artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Her çocuğun mutlu olmaya, sevilmeye ve güzel anılar biriktirmeye hakkı olduğunu ifade eden Güvendi, "Bugün burada Elif kızımızın doğum gününü kutlayarak onun mutluluğuna ortak olmak, yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik. Çocuklarımızın hayatına dokunmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek sosyal hizmet anlayışımızın en önemli parçalarından biridir. İyiliğin, sevginin ve dayanışmanın paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz. Elif kızımıza sağlıklı, mutlu ve umut dolu nice yaşlar diliyorum" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, doğum günü pastasının kesilmesi ve iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı