Samsun haberleri! Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Atakum'da yaşayan Fermude Özçelik, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin ( Mhrs ) kalp hastalıkları için Bafra'ya, göz hastalıkları için de Terme ilçesine randevu vermesinden yakındı. Özçelik, "İnsanlar randevu alabilmek için aylardır beklemek durumunda kalabiliyor. Basit bir göz için. Özele gitmeyi düşünmedim. Çünkü özele gittiğimizde fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Fermude Özçelik, kardiyoloji ve göz hastalıkları için Samsun merkezindeki hiçbir hastaneden aylardır randevu alamadığını, MHRS'nin kendisine kardiyoloji için Bafra Devlet Hastanesi'ne, göz hastalıkları içinde Terme ilçesine randevu verdiğini söyledi.

BİR AYDIR UĞRAŞIYOR

Çelik, "Bir aydır ben açıkçası şimdi hem kardiyoloji hem de göz için randevu almaya çalışıyordum. Bafra'dan kardiyolojide boş ayın dördüne Ali Bey'den ama daha sonrasında tekrar denedim. Dedim ki bir kardiyolojiye görünmek için Samsun'dan Bafra'ya gitmektense, Samsun merkezde varsa bir bakayım dedim. Burada sonunda ayın dördüne bulabildim ve aldım" dedi.

"İNSANLAR RANDEVU ALABİLMEK İÇİN AYLARDIR BEKLEMEK DURUMUNDA KALABİLİYOR"

Randevu almak için aylarca uğraşan ve bir ay sonunda 200 kilometre gidip gelecek olan Fermude Özçelik konuşmasına şöyle devam etti:

"Göz için bir aydır uğraşıyordum. Asla randevu yok Terme'de bulabildim. Terme de buraya 1 saat 27 dakika gidiş 1 saat 27 dakika geliş, Samsun'dan Terme Devlet Hastanesi 99 Km gidiş geliş 200 kilometre. Yani açıkçası Samsun'a 'sağlık kenti' diyorsunuz ama çok zorluklar var. Öyle göründüğü gibi değil her şey. İnsanlar randevu alabilmek için aylardır beklemek durumunda kalabiliyor. Basit bir göz için. Özele gitmeyi düşünmedim. Çünkü özele gittiğimizde fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Özel hastaneler girdiğinizde ilk başta sizden 500 lira alıyorlar. Daha sonrasında da tahliller şunlardı bunlardı daha büyük meblağlar çıkarıyorlar. O yüzden devleti tercih ettim ama bir aydır halen gidemedim. Allah nasip ederse ayın 4'ün de Terme'de randevumuzu aldık. İnşallah gideceğiz 'sağlık kentinde'."