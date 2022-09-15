Samsun haber! Atakum Belediye Başkanı Deveci: Çocuk Sevgisinin Dayanabileceği Bir Engel Yoktur

Samsun haberi... Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitime başlayan çocukları ziyaret etti. Deveci, Çocuk Gelişim Merkezleri’ne ilişkin, “Her mahallede bir tane açmaya çalışıyoruz. Ekonomik zorluklar ve yasal engeller var. Hepsini tek tek aşıyoruz. Çocuk sevgisinin dayanabileceği bir engel yoktur” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitime başlayan çocukları ziyaret etti. Deveci, Çocuk Gelişim Merkezleri'ne ilişkin, "Her mahallede bir tane açmaya çalışıyoruz. Ekonomik zorluklar ve yasal engeller var. Hepsini tek tek aşıyoruz. Çocuk sevgisinin dayanabileceği bir engel yoktur" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlaması vesilesiyle AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi Atakent Şubesi'nde "Okuluna Hoş Geldin" etkinliği yapıldı. Atakum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Atakum Belediye Başkanı Deveci şunları kaydetti:

"Çocukların ve ailenin eğitimine önem veriyoruz. Aile ve çocuk ilişkilerine önem veriyoruz. Örnek bir kamu kurumu olmaya çalışıyoruz. Çocukları ve onlarla birlikte olmayı seviyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, laf olsun diye söylemiyorum. Atakum Belediyesi'nin AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezlerinin sayısı 4'e ulaştı. 300'e yakın da çocuğumuz var. Her mahallede bir tane açmaya çalışıyoruz. Ekonomik zorluklar ve yasal engeller var. Hepsini tek tek aşıyoruz. Çocuk sevgisinin dayanabileceği bir engel yoktur."