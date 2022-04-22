Samsun'da Yapılan Millet Bahçesi Kitap Kafe İnşaatına Durdurma Talebi

SAMSUN (ANKA) -

CHP'li Atakum Belediyesi'nin almak istediği arazi için görüşmeler yaptığı sırada İller Bankası, araziyi AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne Millet Kıraathanesi yapılması için vermişti. 2020 yılı Ağustos ayında AKP'li Belediye arazide bulunan tesisleri yıkarak alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, yapılan imar değişikliği sonrasında alana Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapacaklarını ve sadece alanın yüzde 40'nın imara açıldığını söylemişti. CHP Meclis Üyeleri İmar Planın iptali için yargıya başvurdular.

Samsun Büyükşehirdeki CHP ve İYİ parti üyelerinin ret oyu verdikleri oylara rağmen Yalı Kafe imar planı Cumhur İttifakının oylarının çokluğu nedeniyle kabul edilmesi üzerine 5 bin 654 metrekarelik inşaat alanı ve 3 katlı bina yapılmasını için imar planı değişikliğinine ret oyu veren CHP'li Meclis Üyeleri Atila Tekcan ve Hasan İpek, İmar Planın iptali için yargıya başvurdular. Samsun Bölge İdare Mahkemesine müracaatta bulunan CHP'li meclis üyeleri, son imar planı değişikliğinin yürütmenin durdurulması talebinde bulundular. Durdurma gerekçesi olarak "Söz konusu İmar Planı değişikliğinin İmar hukukuna ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun olmadığı" görüşünü belirttiler.

YARGI İMAR PLANINI HUKUKA UYGUN GÖRMEDİ

CHP'li meclis üyeleri tarafından açılan dava aşamasında Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, imar planını uygun bulmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi. CHP Meclis Üyesi Atila Tekcan iptal gerekçesi olarak, "Dava konusu taşınmazın Millet Bahçesi ruhuna aykırı olarak yapılaşmaya açılacak bir alan düzenlenmesi ve bu nedenle arazi üzerinde bina yoğunluğu oluşacak olması nedenleriyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı açık olduğundan, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ve bu değişikliğe yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde bu gerekçelerle hukuka uyarlık bulunmamaktadır" dedi.

HUKUKA AYKIRI YAPILAN İHALE İPTAL EDİLMELİ

Atakum belediyesi tarafından işletmesi yapılan Yalı Kafe alanı üzerine yapılacak inşaata dair imar planının yargı kararıyla iptal edildiğini söyleyen CHP Meclis Üyesi Atila Tekcan, "Yalı Kafe'nin imar durumuna ilişkin açmış olduğumuz iptal davası İstinaf Mahkemesi tarafından oy birliği ile lehimize sonuçlanmıştır. Dileğimiz Danıştay tarafından da aynı kararın verilmesidir. Yalı Kafe konusun da mücadelemiz yılmadan devam edecektir. Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projeleri için yapılan 46 milyon liralık ihalenin de mahkemenin almış olduğu bu karar sonrası iptal edilmesi gerekmektedir" dedi.