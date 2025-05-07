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Samsun'da Trafik Güvenliği İçin 'Bir Kural, Bir Ömür' Etkinliği

Samsun'da Trafik Güvenliği İçin 'Bir Kural, Bir Ömür' Etkinliği
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'Bir Kural, Bir Ömür' etkinliği, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Samsun'da "Bir Kural, Bir Ömür" etkinliği düzenlendi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Tekel Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri koordineli şekilde sürücüleri bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve Trafik Denetleme Büro Amiri Erdem Türksever'in katılımıyla sürücülere çikolata ikramında bulunulurken, çocuklara da boyama kitabı hediye edildi.

Etkinlikte trafik kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulanarak, sürücüler trafik güvenliği konusunda uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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