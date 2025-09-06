Samsun'da Sürücüye Yanlışlıkla Benzin Konuldu, Büyük Şans Etti

Samsun'da yakıt almak için istasyona giren bir sürücüye büyük şok yaşatıldı. Dizel otomobiline yanlışlıkla 54 litre benzin konulan sürücü, kontağı çevirmeyerek muhtemel motor arızasından kurtuldu. O anları sosyal medyada paylaşan sürücünün videosu 2 milyondan fazla izlendi.

Yakıt almak için istasyona giden 39 yaşındaki Talha Çalık, pompacıya deponun doldurulmasını istedi. İşlem tamamlandığında aracına mazot yerine 54 litre benzin konulduğunu gören Çalık büyük bir şok yaşadı. Hatayı fark eder etmez kontağı çevirmeyen sürücü, aracını çekiciyle servise gönderdi. O anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşan Çalık'ın videosu 2 milyondan fazla izlendi.

"Kontağı çevirmediğim için araç hasar görmedi"

Yaşadığı olayı sosyal medya kanalında paylaştığını belirten Talha Çalık, "Pompacılar dalgın olabiliyor, bu yüzden yakıt alırken sürücüler de dikkat etmeli. Kontağı çalıştırmadığım için büyük bir zararın önüne geçtim. Aracı çalıştırmadan fark etmemiz çok önemliydi" dedi.

"Zaman kaybı dışında zararım olmadı"

Yanlış yakıtın 8 saatlik temizlik işlemiyle giderildiğini söyleyen Çalık, "Aracım dizel. Benzin koyulduğunda motor ve enjektörler ciddi hasar görebilir. Neyse ki zararımı karşıladılar. Yalnızca zaman kaybım oldu. Benim tavsiyem; sürücüler mutlaka fişi kontrol etsin, yanlış yakıt konulursa kesinlikle kontak açmasınlar" diye konuştu.

Mercedes C220 marka otomobile konulan 2 bin 945 TL değerindeki benzin, serviste tahliye edilerek araç sahibine teslim edildi. - SAMSUN