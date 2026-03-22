Haberler

Renkli çoraplarla kürek çekip, Down sendromuna dikkat çektiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, Down Sendromu Haftası kapsamında sporcular antrenman sırasında renkli çorapları kullanarak toplumsal farkındalık oluşturdu. Etkinlikte, Down sendromunun genetik bir farklılık olduğu ve bu bireylerin topluma katkılarından bahsedildi.

Samsun'da sporcular, Down Sendromu Haftası kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, antrenman sırasında renkli çorapları ellerine geçirerek kürek çektiler.

Etkinlikte, Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğuna dikkat çekildi. 21'inci kromozomun üç adet olmasıyla ortaya çıkan bu durum nedeniyle Down sendromlu bireylerin "+1 kromozomlu bireyler" olarak da ifade edildiği belirtilerek, bu bireylerin sevgi dolu, güçlü ve fırsat verildiğinde hayatın her alanında başarılı olabilecekleri vurgulandı.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken ekip, düzenlenen etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı ve Down sendromlu bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Tanju Subaşı yaptığı açıklamada, Down sendromlu bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Onlara acıyarak yaklaşmak yerine eşit bireyler olarak kabul etmeli ve hayatın her alanında daha görünür olmalarını sağlamalıyız. Renkli çoraplarla verdiğimiz mesaj çok net, farklılıklar bir eksiklik değil, zenginliktir. Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz" dedi.

Öte yandan, benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

