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Samsun'da Polisler Kendilerine Hakaret Eden Sürücüyü Şikayet Etti

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Samsun'da bir sürücü ile sivil polisler arasında çıkan tartışmada, sürücünün polisler için hakaret içeren ifadeler kullanması sonucu polisler şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da polisler kendilerine hakaret eden şahıstan şikayetçi oldu

SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş ile sivil polisler arasında tartışma çıktı. Polisler, kendilerine hakaret ettiğini öne sürdükleri vatandaştan şikayetçi oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir araç sürücüsü ile sivil polisler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine resmi polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre sürücü tartışma sırasında bir sivil polise, "Şu tipe bak" şeklinde ifadeler kullandı. Bunun üzerine polisler, vatandaştan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Yerel
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