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Samsun'da Mübadil ve Balkan Türkü kökenli adaylara destek

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Samsun'da faaliyet gösteren mübadil ve Balkan dernekleri yerel seçimlerde mübadil ve Balkan Türkü kökenli adayların desteklenmesi konusunda ortak mutabakata vardı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da faaliyet gösteren mübadil ve Balkan dernekleri yerel seçimlerde mübadil ve Balkan Türkü kökenli adayların desteklenmesi konusunda ortak mutabakata vardı.

Kentte faaliyet gösteren mübadil ve Balkan Türkü derneklerinin başkan ve temsilcileri Samsun Balkan Türkleri Derneğinde düzenlenen programda bir araya geldi. Düzenlenen programda bir araya gelen dernek başkanları ve temsilcileri yerel seçimlerde aday gösterilecek mübadil ve Balkan Türkü kökenli adayların desteklenmesi konusunda ortak mutabakata vardı. Samsun ili ve ilçelerinde gösterilecek mübadil adayların yerel seçim sürecinde desteklenmesi ve yanında olunması konusunda ortak noktada bir araya gelen mübadil dernek başkanları, yerel seçim sürecinde de birlikte hareket ederek adayların yanında olacağını söyleyerek tam destek vereceklerini ifade ettiler.

İl genelinde yaklaşık 350 bin Balkan kökenli bireyin yaşadığı ifade eden dernek başkanları tek tek kendi görüşlerini açıklamalarının ardından aynı noktada birleşerek mübadil ve Balkan Türkü kökenli tüm adayların yanında olma ve destek sağlanması konusunda birleştiler. İlk defa tüm derneklerin aynı noktada birleşmesi ve ortak bir bildiri yayınlaması balkan türkü ve mübadil camiasında coşkuyla karşılandı.

Ev sahibi Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir ve yönetim kurulu tarafından tertip edilen programa Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç, Balkan Dernekleri Platformu Başkanı Cihat Yılmaz, Karaperçin Dernek Başkanı Ayhan Abacı, Derecik Dernek Başkanı Engin Kılınç, Demirci Dernek Başkanı Hasan Say, Sepetçiler Dernek Başkanı Engin Layoğlu, Lozan Mübadilleri Dernek Başkanı Adem Güner, Bafra Balkan Türkleri Derneği Başkanı Süleyman Özata, Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu önceki dönem başkanı Kemalettin Altınsoy, Bafra Mübadele Derneği Başkanı Havva Kaya, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Kadir Tatar, Devgeriş Dernek Başkanı Vedat Olgun, Asarağaç Dernek Başkanı Fatma Arıkan, İlyasköy Mübadele Derneği Başkanı Mümin Erçin, Vezirköprü Balkan Türkleri Derneği Başkanı Serkan Arslan, Çayleyik Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Esen, Balkan İş Adamları Derneği Başkanı Turan Akşen, dernek başkan yardımcıları ve yöneticileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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