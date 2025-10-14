Samsun'da Lider Çocuk Tarım Kampı Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyon ve desteği ile her yıl İlkokul 4. Sınıf öğrencilerine yönelik, doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla; "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenleniyor. Bu yıl Samsun'da Bafra Doğanca İlköğretim okulu öğrencilerinin katılımıyla, "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Tarımla ilgili farklı konulara dikkat çeken etkinliğin bu seneki teması; Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını 'Uluslararası Kooperatifçilik yılı' olarak belirlemesi nedeniyle buna paralel olarak. 'Uluslararası Kooperatifçilik yılı' olarak belirlendi. Çocukların üretim, paylaşım ve dayanışma kültürünü küçük yaşlarda öğrenmesi gerektiğinden hareketle, kooperatifçilik konusunda bilgilerini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla; kooperatifçiliğin anlamı ve amacı konusunda bilgiler verildi. Tarım Kampına katılan çocuklara, etkinlik kapsamında; Bafra ilçesi, Doğankaya Mahallesinin sınırları içinde yer alan, Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinde, marul ve çilek serası ziyaret edilerek örtü altı yetiştiricilik hakkında bilgi verildi. Gençlere ve çocuklara göre düzenlenen Bafra Trafik Eğitim Parkı gezilerek, çocuklar trafikte yaya olmayı deneyimlediler. Yayaların uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgi edindiler. Diğer yandan bisiklet şeklindeki araçları kullanarak trafik kurallarına uygun ufak bir trafik tecrübesi edinerek programımızın Bafra bölümü tamamlandı.

Bafra'nın ardından 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren Engiz Kadın Kooperatifi ziyaret edildi. Ziraat Mühendisi Mustafa Kocaman tarafından kooperatifçilik konusu teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Kampın devamında Kooperatif Başkanı Oya Nur Bolat, Kooperatif ortağı bayanların üretmiş olduğu reçel, marmelat, salep, fındık ezmesi, tarhana meyve kurusu, aronya, kavrulmuş fındık, tıbbı ve aromatik bitkiler, turşu, konserve konsantre meyve suları, fındık kırma, fındık kavurma, fındık paketleme işlerini ve üretmiş oldukları ürünleri birlik beraberlik içinde nasıl ürettiklerini anlattı. Engiz Kadın Kooperatifinde kooperatifçiliğin güç birliği, üretim, dayanışma, kaliteli ürün, doğallık, dostluk, bir olmak demek olduğu çocuklara anlatıldı. Ondokuzmayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaret edildi. Müdürümüz Halit Kıvanç Sekban, çocuklara katılım belgelerini verdi ve kitap hediye etti. Ondokuzmayıs İlçesinde bulunan Salep Evine gidilerek salebin üretimden tüketime tüm safhaları anlatılarak çocuklara salep ikram edildi.

Lider Çocuk Tarım Kampı, çocukların büyük ilgisi ve coşkusuyla, gezi ve eğlenceli oyunlarla tamamlandı. - SAMSUN