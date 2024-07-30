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Samsun'da Ladik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İçin Bağış Protokolü İmzalandı

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Samsun'da, Ladik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bina yapımı bağış protokolü İl Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) arasında imzalandı. İmza törenine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, LAYSİAD Başkanı Ali Sukas ve ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru katıldı.

Samsun'da, Ladik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bina yapımı bağış protokolü İl Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) arasında imzalandı.

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, LAYSİAD Başkanı Ali Sukas ve ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru katıldı. Törende yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan bağışların önemine vurgu yapan Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Burada LAYSİAD tarafından Ladik ilçemizde inşa edilecek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu bina yapım bağış protokolünü imzalamak için toplandık. Ülkemiz için yapılan her yeni yatırım önemli ancak sağlık alanında yapılan yatırımlar ve bağışlar, doğrudan insan hayatına dokunması açısından bence de daha da önemli. Bu alanda yapılan binalar sadece bir inşa faaliyeti değil, adeta insanların hayatına uzanan bir sağlık köprüsü işlevi gören yapılar. Her biri hepimizin için büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle buradan hayır işlemek isteyen, sağlık alanında devletine katkı sağlamak isteyen tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bize ulaşsınlar, nasıl ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşalım. Şehrimizin ilçelerimizin ihtiyaçlarına göre Bakanlığımızın programı dahilinde sürdüğümüz sağlık yatırımlarında onlar da yerlerini alsınlar. İnsanlara hizmet sunacak bu merkezlere, isimlerini versinler. Böylece hem sonraki nesillere ailelerinin ya da aile büyüklerinin adını aktarma şansına sahip olacaklar hem de eminim pek çok insanın hayır duasını alacaklar. Burada da böyle bir protokol imza töreni için toplandık. Bu vesileyle sağlık alanındaki bu katkısından dolayı LAYSİAD yöneticilerimize tekrar teşekkür ediyor, sağlık tesisimizin Ladik ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Ahmet Alp Samsun Ladik Yerel Sağlık Güncel Haberler

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