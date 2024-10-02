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Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı

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Samsun'da, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki genç, eşyalarını almak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu binasından atlayarak intihar etti. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde üniversiteden yeni mezun olan 22 yaşındaki genç, KYK yurdunun binasından atlayarak canına kıydı. O anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.

Samsun'da KYK Yurdundan Intihar Olayı

KYK YURDUNDAN ATLADI

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. OMÜ PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen Doğuş Can Kavaklı(22), eşyalarını toplamak için KYK yurduna geldi. Yurda gelen öğrenci bilinmeyen bir nedenle cam kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı.

Samsun'da KYK Yurdundan Intihar Olayı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Mezun genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Gencin cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Yerel

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