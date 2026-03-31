Samsun Devrimci 78'liler Derneği'nden Kızıldere Mesajı

Samsun Devrimci 78'liler Derneği, Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesinin yıl dönümünde bir araya gelerek Kızıldere'nin 54. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenledi. Dernek, devrimci mücadelenin önemine dikkat çekti.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Devrimci 78'liler Derneği, Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesinin yıldönümünde bir araya gelerek anma gerçekleştirdi.

Samsun Devrimci 78'liler Derneği, Kızıldere'nin 54. yılı nedeniyle dernek binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Dernek Başkanı Cahit Kolkısa okudu.

Açıklamada Kızıldere'nin tarihsel ve siyasal önemi vurgulanarak, "Kızıldere yoldaşlığın, dayanışmanın, direnişin ve devrimci birliğin manifestosudur" ifadeleri kullanıldı. Dernek, devrimci mücadele tarihine sahip çıkacaklarını belirterek, "Bu tarihi yazanlara selam olsun, bu tarihimizi aynı saflıkta, aynı temizlikte koruyacağımıza ant olsun" dedi.

Açıklamada, "Devrim ve demokrasi güçlerinin sosyalizm bayrağını bu ülkenin burçlarında sonsuza kadar dalgalandıracağına olan inancımızı bir kez daha ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dernek, "Halklara ve devrimcilere zulmeden, canına kasteden, katliam ve değişik biçimlerle binlerce insanı yok eden suçluların, diktatörlerin, darbecilerin ve suç örgütlerinin yargılanacağı günler uzak değildir" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
