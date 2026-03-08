Haberler

8 Mart'ta Karadeniz'in soğuk sularında kürek çektiler

8 Mart'ta Karadeniz'in soğuk sularında kürek çektiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Karadeniz'de kürek çekerek kadınların güç ve dayanışmasını simgeleyen bir etkinlik düzenledi.

Samsun'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Karadeniz'in soğuk sularında kürek çekerek hem spor yaptı hem de günün önemine dikkat çekti.

Samsun'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği çatısı altında kurulan Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Soğuk havaya aldırış etmeyen takım sporcuları, Karadeniz'in buz gibi sularıyla buluşarak kadınların gücünü, dayanışmasını ve kararlılığını gösterdi. Batıpark Su Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kadın sporcular, hem spor yaptı hem de Dünya Kadınlar Günü'nde güçlü bir mesaj verdi. Kürekler bu kez sadece yarış için değil, kadın emeği, cesareti ve birlikteliği için çekildi.

Takım Kaptanı Hasret Subaşı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün burada sadece bir antrenman yapmıyoruz. Kadınların gücünü, dayanışmasını ve cesaretini göstermek için Karadeniz'in soğuk sularına kürek çekiyoruz. Kuzeyin Kraliçeleri olarak inanıyoruz ki kadın isterse her zorluğun üstesinden gelir. Soğuk hava, dalgalar ya da engeller hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremez. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara ilham olmak için buradayız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor