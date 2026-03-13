Kaymakamlar toplantısı: Bayram güvenliği, göç, tarım ve şehir düzeni görüşüldü

Kaymakamlar toplantısı: Bayram güvenliği, göç, tarım ve şehir düzeni görüşüldü
Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi güvenlik, trafik tedbirleri, düzensiz göçle mücadele ve sokak hayvanları gibi konular ele alındı.

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İlçe Kaymakamları Toplantısı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi güvenlik ve trafik tedbirleri başta olmak üzere düzensiz göçle mücadele, tarım alanlarının korunması, metruk binalar ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve şehirde huzur ile güvenliğin artırılmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Toplantıya başkanlık eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, sosyoekonomik faaliyetler ile kalkınma programlarının mevcut durumu ele alınırken yaklaşan Ramazan Bayramı ve ara tatil sürecinde alınacak trafik, asayiş ve güvenlik tedbirleri de değerlendirildi. Ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin denetim süreçleri, ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesi ile ticari hayatın düzenlenmesi ve tüketicinin korunmasına yönelik uygulamalar görüşüldü.

Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin geçici yerleşim alanlarında fiziki şartların iyileştirilmesi, çevre sağlığı tedbirlerinin alınması ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da gündeme geldi. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve halk sağlığı denetimleri konusunda yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele, yabancıların iş ve işlemleri ile sosyal uyum süreçlerinin de ele alındığı toplantıda sivil savunma, afet yönetimi ve acil durum koordinasyonu, su kaynaklarının yönetimi, taşkın risklerinin önlenmesi ve dere yataklarının korunmasına yönelik tedbirler de görüşüldü.

Kültür ve turizm hizmetlerinin desteklenmesi, kültür varlıklarının korunması ve turizm faaliyetlerinde kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konularının da gündeme geldiği toplantıda aile ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler, tarım ve orman hizmetlerinin yürütülmesi ile gıda güvenliği ve tarımsal arazilerin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, metruk binalara yönelik tedbirler ve şehirde huzur ile güvenliğin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı

ABD'nin 'hayalet' silahı! Ordu görüntülerini paylaştı