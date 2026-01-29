Duraklara kırmızı-beyaz dokunuş

Haberler

Samsun'un Ladik ilçesinde Melisa Kaman ve ailesi, paslanan durakları temizleyip Samsunspor'un kırmızı-beyaz renkleriyle boyayarak ilçeye estetik bir görünüm kazandırdı. Çalışma, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde paslanan duraklar, bir ailenin gönüllü çalışmasıyla Samsunspor'un kırmızı-beyaz renkleriyle yenilendi.

Çocukluğunun geçtiği ilçedeki durakların görüntüsünden rahatsız olan Melisa Kaman, eşi Ufuk Kaman ve 5 yaşındaki oğlu Ragnar Asil ile birlikte harekete geçti. Aile, paslanan bölümleri temizleyerek durakları baştan aşağı boyadı.

Samsunspor renklerine boyanan duraklar, ilçeye daha estetik bir görünüm kazandırırken, yapılan çalışma sosyal medyada da ilgi gördü. Vatandaşlar, Kaman ailesinin gönüllü emeğini takdir etti.

Melisa Kaman, amaçlarının hem ilçeyi güzelleştirmek hem de Samsunspor'a destek olmak olduğunu belirterek, çalışmalara diğer duraklarda da devam edeceklerini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
