Duraklara kırmızı-beyaz dokunuş

Samsun'un Ladik ilçesinde paslanan duraklar, bir ailenin gönüllü çalışmasıyla Samsunspor'un kırmızı-beyaz renkleriyle yenilendi.

Çocukluğunun geçtiği ilçedeki durakların görüntüsünden rahatsız olan Melisa Kaman, eşi Ufuk Kaman ve 5 yaşındaki oğlu Ragnar Asil ile birlikte harekete geçti. Aile, paslanan bölümleri temizleyerek durakları baştan aşağı boyadı.

Samsunspor renklerine boyanan duraklar, ilçeye daha estetik bir görünüm kazandırırken, yapılan çalışma sosyal medyada da ilgi gördü. Vatandaşlar, Kaman ailesinin gönüllü emeğini takdir etti.

Melisa Kaman, amaçlarının hem ilçeyi güzelleştirmek hem de Samsunspor'a destek olmak olduğunu belirterek, çalışmalara diğer duraklarda da devam edeceklerini söyledi. - SAMSUN