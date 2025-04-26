Samsun'da Gebe Okulu Eğitimlerine Baba Adayları da Dahil Oluyor

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne ve baba adaylarına yönelik yürütülen gebe okulu eğitimlerinde, baba adayları da aktif rol alıyor. Eğitimlerde babalar, bebek bezi değiştirme, bebek yıkama ve gaz çıkarma gibi temel bakım uygulamalarını deneyimliyor.

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda düzenlenen eğitimlerde, baba adaylarının ilk bebek deneyimi renkli anlara sahne oldu. Sağlık personelleri eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, baba adayları da yeni doğan bakımını deneyimledi. Anne adayları ise gebelik süreci, doğuma hazırlık ve bebek bakımı gibi konularda bilgilendirildi. Yetkililer, gebelik döneminde doğru bilgiye ulaşmanın hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bebek bekleyen çiftler ise eğitimlerin eğlenceli geçtiğini ve yararlı olduğunu söylediler.

Verilen hizmetler

Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Beyza Bayar, "Gebe okulu hamile kadınlara, anne adaylarına, baba adaylarına; gebelik süreci hakkında, doğum eylemi ve sonrasında ve yeni doğan bakımı hakkında bilgilendirmeyi, onlara destek olmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Ekibimiz uzman doktor, ebe, psikolog, diyetisyen, diş hekimi, fizyoterapistlerden oluşmaktadır. Fizyoterapistlerle gebelik pilatesi, gebelik takipleri, yeni doğan taramaları, aşılar, yeni doğan banyosu, bakımı, emzirme danışmanlığı, gebelikteki beslenme ve ağız, diş bakımı gibi konularımız bulunmaktadır. Ayrıca gebelere, kendileri gibi gebelerden oluşan sosyal bir ortam sağlayarak dayanışma arttırmak, deneyimi paylaşımı teşvik etmek amacımızdır. Babaları da sürece dahil ederek özellikle bebek banyosu, bebek bezi değiştirmek ve emzirme ile ilgili süreçlerle de babaları aktif olarak dahil etmek amaçlarımız arasındadır. Sonuç olarak sağlıklı bir gebelik, doğum süreci ve tüm koruyucu sağlık hizmetleri için sağlıklı hayat merkezimize bekliyoruz" dedi.

"Hizmetlerimiz ücretsiz"

Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Meryem İskenderoğlu ise merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İskenderoğlu, "Biz Sağlık Hayat Merkezi olarak, daha anne karnındayken bireyin yanında yer alarak, bireyin hayatının tüm evreleri boyunca koruyu sağlık hizmeti anlamında onlara destek olmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetler sahada bir bütün olarak düşündüğümüzde ekip anlayışı içindedir. Kanser tarama merkezimiz, sigara bıraktırma polikliniğimiz, koruyucu ağız ve diş sağlığı merkezimiz var. Diyetisyenlerimiz, psikologlarımız ve fizyoterapistlerimizle koruyucu sağlık hizmeti kapsamında vatandaşlarımızın yanında yer almaktayız. Vermiş olduğumuz hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir. Lütfen hastalığa değil, sağlığınıza yatırım yapın" diye konuştu. - SAMSUN