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Samsun'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

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Samsun'da 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Samsun'da 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşü, Samsun'da 23 Nisan Ortaokulu önünden başladı. Yoğun katılımın olduğu yürüyüş, Çiftlik Caddesi, Lise Caddesi ve Gazi Caddesi güzergahında devam etti. Ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları tutan, İsrail'e tepki pankartları taşıyan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na ulaşarak yürüyüşü noktaladı. Burada basın açıklaması yapan Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, "Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Ancak ne hazindir ki, ne acıdır ki hakkın, hukukun, insanlığın olmadığı bir zamanı Filistin'de Gazze'deki kardeşlerimiz yaşıyorlar. On yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci terörist İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdı. Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yaşanmakta. Son 2 ayki süreçte telaffuz ederken bile tüylerimiz ürperiyor, 13 bine yakın kadın ve çocuk olmak üzere 17 bin Müslüman Filistinli, Gazzeli kardeşimiz şehit oldu" dedi.

Açıklama sonrası Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır eşliğinde Filistin ve Gazze için dua edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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