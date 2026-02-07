Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri: "Esp'li Arkadaşlarımızla Birlikte Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

Haber:

Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyonda aralarında Samsun'dan Fatma Şen Çelik'in de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Mustafa Cengiz, "Bu siyasi komploya karşı ESP'li mücadele arkadaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz" dedi.

ESP'ye yönelik hafte içindre yapılan operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir ve 19 ilde 96 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan aralarında aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin de bulunduğu 70 kişi tutuklandı.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri adına Mustafa Cengiz, ESP'ye yönelik son operasyona ilişkin açıklama yaptı. Savcılık ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 41 kişiden bazılarının da tutuklandığı belirtilen Cengiz, tutuklanan isimler arasında Fatma Şen Çelik'in de bulunduğu bildirdi. Cengiz, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Fatma Şen Çelik ve diğer devrimci tutsaklar bir an önce serbest bırakılsın" dedi.

Operasyonun AKP–MHP iktidarının sosyalistlere yönelik son yılların en kapsamlı saldırılarından biri olduğu vurgulayan Cengiz, "Bu siyasi komploya karşı ESP'li mücadele arkadaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Sosyalistlere dönük pervasız saldırılar nafiledir. Dün olduğu gibi bugün de mücadele alanlarında ve iktidarın her türlü saldırısına karşı ESP'li mücadele arkadaşlarımızla dayanışmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. ESP yalnız değildir. Yaşasın devrimci dayanışma" ifadesini kullandı.