Samsun'da Doktor İlhan Karabıçak, Çektiği Fotoğraflardan Yaptırdığı Takvimlerle Sma Hastası Fatma Zehra'nın Tedavisi İçin Bağış Topluyor

SAMSUN (ANKA) -

MEHMET REBİİÖZDEMİR

Samsun'da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, hastaneden arta kalan zamanlarında fotoğraf makinesi ile Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası'nda bulunan Kuş Cenneti'nde kuş fotoğrafları çekiyor. Karabıçak, çektiği fotoğraflardan, SMA hastası Fatma Zehra'nın tedavisine destek olmak için masa takvimi yaptırdı.

Genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kızılırmak Deltası'nda bulunan Kuş Cenneti'nde kuş fotoğrafları çekiyor. Önce çektiği fotoğraflarla sergi açmayı düşündüğünü fakat uygun bir mekan bulamadığını belirten Karabıçak, çektiği fotoğraflardan yaptırdığı masa takvimleriyle SMA hastası Fatma Zehra'nın tedavisine destek oluyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AYNI TAKVİMDEN YİNE 100 ADET BASTIRARAK ÇEVREMDEKİ DOSTLARIMA HEDİYE EDECEĞİM"

Karabıçak, "Hastanede işim bittiğinde geriye kalan boş zamanlarımda fotoğraf makinemi alıp soluğu Kızılırmak Kuş Cenneti'nde alıyorum. Herkesin bir hobisi vardır. Benim de hobim fotoğraf çekmek. Binlerce kuş fotoğrafı çekmişimdir. Aslına aklımda bir fotoğraf sergisi yapmak vardı. Ancak uygun bir mekan bulamadığımdan Giresun'da SMA hastası olan Fatma Zehra'ya bir şekilde destek olmam gerekli diyerek çektiğim fotoğraflarımdan masa takvimi yaptırdım. Takvimi 2022 Mayıs ayından 2023 Mayıs ayına kadar ayarlayarak ilk etapta 100 adet bastırdım ve çevremdeki benim gibi hekim arkadaşlarıma hediye ettim. Onlar, hediye olarak verdiğim Fatma Zehra'nın IBAN numarasına maddi destekte bulundular. Elimde yaptırdığım takvimlerden kalmadı. Önümüzdeki günlerde aynı takvimden yine 100 adet bastırarak çevremdeki dostlarıma hediye edeceğim. Onlardan da SMA hastası Fatma Zehra için bağış yapmaları isteyeceğim" dedi.

"FATMA ZEHRA KIZIMIZI VE AİLESİNİ TANIMIYORUM"

Sosyal farkındalık yaratmak için yaptırdığı masa takvimleri hediye eden Doç. Dr. İlhan Karabıçak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptırdığım takvimleri yılbaşından itibaren değil de 2022 yılının mayıs ayından başlayıp 2023 yılının mayıs ayında sona eren şekilde bastırdım. Sosyal sorumluluk projesi olarak farkındalık yaratmaya çalıştığım Fatma Zehra kızımızı ve ailesini tanımıyorum. Ancak Giresun'daki bir bankaya bağış yapıldığını okuduktan, hiç tanımadığım, görmediğim SMA hastası kızımıza yaptırdığım takvimlerimle bağış toplanmasını sağladım ve sağlamaya da devam edeceğim."