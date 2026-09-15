Samsun’da ’Çocukla İlişkiyi Oyunla Güçlendirme Projesi’ başladı

Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çocukla İlişkiyi Oyunla Güçlendirme Projesi" başladı. Proje kapsamında 150 bakım hizmeti personeline ulaşılması hedefleniyor.

Samsun Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün girişimleriyle organize sanayi bölgesi müdürlükleriyle geliştirilen iş birliği kapsamında başlatılan proje, çocukların günlük yaşamında doğrudan görev alan bakım hizmeti personelini merkeze alıyor.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" mottosuyla yürütülen 20 projeden biri olan çalışma kapsamında, bakım personelinin oyun yoluyla çocuklarla güvenli ve güçlü ilişkiler kurması, iletişim becerilerini geliştirmesi ve çocukların duygusal ihtiyaçlarını daha iyi fark etmesi amaçlanıyor. Ayrıca stresle baş etme, duygu düzenleme ve öfke kontrolü gibi alanlarda da personelin desteklenmesi hedefleniyor.

8 Eylül'de başlayan ve ekim ayını da kapsayan eğitimlerde, Okul Öncesi Öğretmeni ve DIR Floortime Eğitim Lideri Nazmiye Uslucan ile Psikolog T. Emrah Talay tarafından bakım hizmeti personeline oyun temelli iletişim, çocuklarla ilişki kurma ve zorlayıcı durumlarla başa çıkma konularında eğitimler veriliyor.

"Çocuğun etrafındaki yetişkinleri güçlendiriyoruz"

Projenin açılış programında konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, çocukların kendilerini güvende hissetmelerinde bakım personelinin önemli bir role sahip olduğunu belirtti. Çocukların günlük yaşamında onlarla yemek yiyen, oyun oynayan ve duygularını paylaşan bakım personelinin çocukların hayatına doğrudan dokunduğunu ifade eden Gümrükçü, projenin bu anlayışla hazırlandığını söyledi. Gümrükçü, "Çocuklarımızla oyun aracılığıyla daha güçlü ve güvenli ilişkiler kurulmasını, iletişimin güçlendirilmesini ve onların duygusal ihtiyaçlarının daha iyi fark edilmesini istiyoruz. Aynı zamanda çocuklarla yoğun temas halinde çalışan arkadaşlarımızın stresle baş etme, öfke kontrolü ve duygu düzenleme becerilerini de destekliyoruz" dedi.

Projenin daha önce uygulanan "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi"nin tamamlayıcısı olduğunu belirten Gümrükçü, yeni çalışmayla çocuklarla doğrudan temas eden bakım personelinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Çocuğun etrafındaki yetişkinleri güçlendirerek çocuğun hayatını güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların yüksek yararını merkeze alan çalışmaların Samsun'da kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüleceğini belirten Gümrükçü, projeye katkı sunan kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı