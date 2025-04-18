Samsun'da Çocuk Nüfusu, Türkiye Ortalamasının Altında

SAMSUN (İHA) – Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Samsun'da çocuk nüfusu oranı, Türkiye ortalamasının yüzde 2,9 altında kalarak 308 bin 396 olarak açıklandı. Bu oran, Samsun nüfusunun yüzde 22,3'üne denk geliyor.

ADNKS sonuçlarına göre 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken, bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2024 yılında yüzde 25,5 oldu.

1 milyon 382 bin 376 toplam nüfusa sahip olan Samsun'da ise çocuk nüfusu (0-17 yaş) 308 bin 396 oldu. Bu oran nüfusun yüzde 22,3'üne denk gelirken, Türkiye ortalaması olan yüzde 25,5'in de yüzde 2,9 altında kaldı. Samsun'daki 308 bin 396 çocuğun 67 bin 808'i 0-4 yaş arasında, 88 bin 791'i 5-9 yaş arasında, 93 bin 248'i 10-14 yaş arasında ve 58 bin 549'u da 15-17 yaş arasında olarak ifade edildi.

Öte yandan Samsun'da toplam hane halkı sayısı 448 bin 303, 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hane halkı oranı yüzde 61,4 oranında oldu. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı yüzde 38,6 olarak belirtildi. - SAMSUN