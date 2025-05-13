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Samsun'da Canlı Doğan Bebek Sayısı Yüzde 20,10 Azaldı

Samsun'da Canlı Doğan Bebek Sayısı Yüzde 20,10 Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2019'dan itibaren doğan bebek sayısında dikkat çekici bir azalma yaşandı. 2024 yılında 12 bin 560 bebek doğarken, doğurganlık hızı da ülke ortalamasının altında kalmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2019 yılından bu yana canlı doğan bebek sayısında yüzde 20,10 oranında azalma yaşandı. 2019'da 15 bin 719 bebek doğarken, bu sayı 2024 yılında 12 bin 560'a geriledi.

TÜİK'in 2024 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye genelinde canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 oldu. Bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olarak kaydedildi. Toplam doğurganlık hızı ise sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında seyrediyor. Samsun'un doğurganlık hızı da ülke ortalamasının gerisinde kaldı.

Samsun'da her yıl azalan doğum sayıları

Samsun'da doğum oranlarındaki düşüş dikkat çekiyor. 2019'da 15 bin 719 olan canlı doğan bebek sayısı, 2020'de 14 bin 487, 2021'de 13 bin 783, 2022'de 13 bin 250, 2023'te 12 bin 574 ve 2024'te ise 12 bin 560 oldu. Böylece 6 yılda doğum oranı yüzde 20.10 azaldı.

İlk doğum yaşı arttı

Türkiye genelinde ilk doğumda ortalama anne yaşı 27,3 olarak açıklanırken, Samsun'da bu yaş 27,4 oldu. Geçen yıl Samsun'da da ortalama yaş 27,3'tü.

Doğurganlık hızı: 1,33

Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızı 2024'te 1,48 olarak ölçüldü. Samsun'da ise bu oran 1,33 olarak kaydedildi. Aynı oran 2023'te de değişmemişti.

Eğitim düzeyine göre doğurganlık

Samsun'da doğurganlık hızının eğitim düzeyine göre dağılımında en yüksek oran ilköğretim-ortaokul mezunu annelerde görüldü: 1,90. Okuma yazma bilmeyen veya mezun olmayanlarda 1,26, ilkokul mezunlarında 1,86, lise mezunlarında 1,29, yükseköğretim mezunlarında ise 1,22 doğurganlık hızı belirlendi.

Kent yoğunluğuna göre değişiyor

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde kırlarda doğurganlık hızı 1,83, orta yoğun kentlerde 1,58, yoğun kentlerde ise 1,39 olarak gerçekleşti. Samsun'da ise bu oranlar sırasıyla kırlarda 1,45, orta yoğun kentlerde 1,50, yoğun kentlerde 1,24 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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