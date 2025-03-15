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Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 5 Kişiye Umut Oldu

Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 5 Kişiye Umut Oldu
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Samsun'da beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören 53 yaşındaki bir erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle, donörden alınan organlar, nakil bekleyen 5 hastaya ulaştırılmak üzere hazırlandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki erkek hastanın organları, nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu.

3 gün önce Medicana International Samsun Hastanesi'ne beyin kanaması nedeniyle yatış yapan özel bireyin beyin ölümü tüm müdahalelere rağmen gerçekleşti. Aile ile yapılan görüşmelerde organ bağışı kabul edilince bu gece ameliyata alınan donörden 2 kornea, 2 böbrek ve 1 karaciğer nakil bekleyen hastalar, için alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından karaciğer ve kornealar, OMÜ Tıp Fakültesi'ndeki 3 hastaya, böbreklerden biri İstanbul diğeri ise Sivas'taki organ bekleyen hastalara yetiştirilmek üzere yola çıktı.

Operasyon hakkında bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Yeşim Yetkin "Donörümüz 3 gün önce beyin kanaması tanısıyla hastanemize yatmıştı. Yoğun bir tedavi süreci geçirdik ama tüm müdahalelere rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü sonrasında aile ile bir görüşme yaptık. Onlar da yüce gönüllü davranarak organları bağışlamayı kabul ettiler. Hastamız tam 5 kişiye umut olarak yeni bir yaşam için kapılar açılmasına vesile oldu. Umutla organları bekleyen 5 kişi inşallah yeniden hayata tutunmuş olacaklar. Karaciğer ve 2 kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki hastalara, böbreğin biri Sivas'a diğeri de İstanbul Çapa'da tedavi gören hastalara gitti. Hastamız 53 yaşında erkek hastaydı. Hastamız, özel durumundan dolayı herhangi bir meslek icra etmiyordu" dedi.

Organlar, hava ve karayolu ile nakil bekleyen hastalara yetiştirilmek üzere hastaneden uğurlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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