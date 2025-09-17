Haberler

Samsun'da Akran Zorbalığı Nedeniyle Öğrenci Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Final Okulları'nda, 9. sınıf öğrencisi Y.E.A.'nın akran zorbalığı sonucu ayağının kırılması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, okulların açılmasının ikinci gününde Duruşehir mevkisindeki Final Okulları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.A. (14) teneffüs saatinde iki arkadaşının şiddetine maruz kaldı, başına poşet geçirilmesi sonucu bacağı kırıldı. Olayın ardından Y.E.A. ve ailesi, hem okuldan hem de olayda adı geçen kişilerden şikayetçi oldu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de iddialarla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - SAMSUN

