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41 Yıllık Ahde Vefa: Eski Mehmetçikler Komutanları İçin Samsun'da Buluştu

41 Yıllık Ahde Vefa: Eski Mehmetçikler Komutanları İçin Samsun'da Buluştu
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Millî Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bundan 41 yıl önce İstanbul Sarayburnu'ndaki tarihi kışlada birlikte vatani görevini yapan Mehmetçikler, aradan geçen yıllara rağmen komutanları Emekli Astsubay Mustafa Kocaeren'i unutmadı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından aileleriyle birlikte Samsun'a gelen eski silah arkadaşları, komutanlarıyla hasret gidererek örnek bir ahde vefa sergiledi.

Samsun'un tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, kışla yıllarına ait hatıralar yeniden canlandı. Farklı şehirlerden gelen Mehmetçikler, yıllar önce kurulan dostlukların ve kardeşliğin ilk günkü sıcaklığını koruduğunu gösterdi. Buluşmada Malatya'dan getirilen kayısı ile Adana'dan getirilen şalgam aynı sofrada paylaşıldı.

Duygularını dile getiren emekli Astsubay Mustafa Kocaeren, "Biz kışlada sadece ekmeğimizi değil, kaderimizi ve kardeşliğimizi de paylaştık. Aradan 41 yıl geçmesine rağmen evlatlarımın beni unutmaması ve Samsun'da bir araya gelmemize vesile olmaları hayatımın en büyük gurur ve mutluluklarından biri oldu" dedi.

Programda Mehmetçiklerin çocukları ve aileleriyle de yakından ilgilenen Kocaeren, eski askerlerinden Süleyman ve Yücel'in çocuklarının bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde(TSK) üsteğmen olarak görev yaptığını öğrenmenin kendisini ayrıca gururlandırdığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında Samsun'un tarihi ve kültürel noktaları ziyaret edilirken, ebediyete irtihal eden Albay Necati Aydemir, Albay İhsan Murtçaylı, Astsubay Salih Öztürk ile hayatını kaybeden Mehmetçikler dualarla anıldı.

Buluşmanın organizasyonunda emeği geçen Hacı Osman Demir, Cafer Kaya, Alpaslan Korkmaz, Aydın Öztürk, Bayram Şener, Hayati Alaybeyoğlu ve İrfan Karademir başta olmak üzere tüm Samsunlulara teşekkür eden Kocaeren, "Bu buluşma, komutan-sevgi bağının ve ahde vefanın hala yaşadığını gösteren gurur verici bir tablo oldu. Bu anlamlı tablo Samsun'dan tüm Türkiye'ye güzel bir mesaj verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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