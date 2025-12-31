Samsun'da 2025 değerlendirmesi, 2026 yol haritası

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılının genel değerlendirmesi yapılırken ilçelerde 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan kamu hizmetleri ve projeler ele alındı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında, il genelinde yürütülen çalışmaların mevcut durumu gözden geçirildi. Toplantıda, yılbaşı dönemine yönelik güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kış mevsiminde trafik güvenliğinin artırılmasına dönük uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefiyle hükümet konaklarının etkin kullanımı, metruk binalarla ilgili yürütülen çalışmalar ve bu alanlarda alınması planlanan yeni önlemler de gündeme geldi.

Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, kamu yatırımlarının sahadaki ilerleme durumu ile kurum personeline yönelik denetim süreçleri toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Vali Tavlı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve hızlı şekilde ulaştırılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantıya vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı. - SAMSUN