Samsun'da 2025 değerlendirmesi, 2026 yol haritası

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı genel değerlendirilirken, 2026'da hayata geçirilmesi planlanan kamu hizmetleri ve projeler görüşüldü. Güvenlik tedbirleri ve kamu hizmetlerinde verimlilik artırma yolları da ele alındı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında, il genelinde yürütülen çalışmaların mevcut durumu gözden geçirildi. Toplantıda, yılbaşı dönemine yönelik güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kış mevsiminde trafik güvenliğinin artırılmasına dönük uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefiyle hükümet konaklarının etkin kullanımı, metruk binalarla ilgili yürütülen çalışmalar ve bu alanlarda alınması planlanan yeni önlemler de gündeme geldi.

Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, kamu yatırımlarının sahadaki ilerleme durumu ile kurum personeline yönelik denetim süreçleri toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Vali Tavlı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve hızlı şekilde ulaştırılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantıya vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
