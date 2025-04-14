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Samsun'da 2.188 Riskli Yapı Tespit Edildi

Samsun'da 2.188 Riskli Yapı Tespit Edildi
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Samsun'da yapılan çevresel çalışmalar sonucunda toplam 2.188 binada 'riskli yapı' tespiti yapıldı. Bu binalarda 6.129 bağımsız bölüm bulunmakta ve yapı maliklerine toplamda 50 milyon TL kira yardımı yapıldı.

Samsun'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Samsun genelinde toplam 2 bin 188 adet binaya 'riskli yapı' tespiti yapıldı. Bu binalarda 4 bin 819 adet konut ve bin 310 adet işyeri olmak üzere toplamda 6 bin 129 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Samsun'da da hissedilirken, kentteki riskli yapı sayısı da merak konusu oldu. Kente yapılan risk tespiti çalışmaları sonucunda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapı maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslandırılmış firmalar tarafından riskli yapı tespiti yapılarak il müdürlüklerine sunuluyor. Bu bağlamda Samsun genelinde toplam 2 bin 188 adet binaya 'riskli yapı' tespiti yapıldı. Bu binalarda 4 bin 819 adet konut ve bin 310 adet işyeri olmak üzere toplamda 6 bin 129 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında yapı maliklerine 18 ay kira yardımı, kiracılara ise defaten (iki aylık kira yardım bedeli tutarında) taşınma yardımı yapılıyor. Bu kapsamda Samsun'da 6306 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapı maliklerine ve kiracılara toplamda 50 milyon 361 bin 184,33 TL ödeme gerçekleştirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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