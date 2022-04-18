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Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla yürütülen proje ilgi gördü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla yürütülen proje ilgi gördü.

"Kitabını oku, okulunla paylaş" projesi dolayısıyla Samsat ilçesi genelinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ara tatilde okudukları bir kitapları okullarının kütüphanesine bağışladı.

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu, kütüphanelerin zenginleştirilmesi projesine Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler on kitap, öğrenciler ise birer kitap bağışlayarak destek oldu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, kampanyaya duyulan ilgiden dolayı mutlu olduklarını, bu projeye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Akın, "Bu anlamlı proje ile öğrencilerimiz tarafından ara tatilde okunan bir adet kitap okullarına bağışlandı. Öğretmenlerimiz de onar kitap ile destek oluyorlar. Kitap okuma ve kitap bağışlama seferberliği düzenledik. Bu konuda öğrencilerin de istekli olması ve katılım sağlaması bizleri oldukça mutlu etti. Doğrusu bu kadar katılımın olmasını beklemiyorduk. Ancak öğrencilerimiz bu konuyu içselleştirmişler. Bu da bizi oldukça motive ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

Samsat'ta okul kütüphaneleri zenginleşiyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Kitap, Okul, Yerel, Haberler

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