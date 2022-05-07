Şampiyonluk Kupası ile Bornova Belediye Başkanı İduğ'u Ziyaret Ettiler
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İzmir U18 Futbol Ligi’nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası’na yazdıran Bornova temsilcisi Kanderespor, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti.
İzmir U18 Futbol Ligi'nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Bornova temsilcisi Kandere spor, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti.
12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'nda mücadele edecek olan Bornova temsilcisi Kandere spor'un yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, Kandere Mahallesi Muhtarı Latif Tek, aynı zamanda CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı olan Meriç Mahallesi Muhtarı Duygu Bölük ve İASKF (İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) Başkanı Efkan Muhtar ile birlikte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti.
Kulüp Yöneticisi Özdem Sezer, Teknik Direktör Ejder Aktaş ve genç futbolcular şampiyonluk kupalarını Başkan İduğ'a teslim etti, bugüne kadar verdiği destek için teşekkür etti.
Spor destek noktasında yerel yönetimlerin önceliğinin tesisleşme, sağlık ve beslenme olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yusuf Tırpancı Sahası'nın ardından Bornova İlçe Stadı ile Pınarbaşı ve Tatlı Mustafa Sahaları'nı tamamen yeniliyoruz. Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda Sporcu Sağlık Merkezi açıyoruz. Yakında hizmete girecek. Amacımız özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik ederek uygun koşullarda spor yapmalarını sağlamak" diye konuştu.