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Şam'ın Düşüşü Kutlanıyor: Kayseri'de Binlerce Suriyeli Sevgi Gösterisinde Bulundu

Şam'ın Düşüşü Kutlanıyor: Kayseri'de Binlerce Suriyeli Sevgi Gösterisinde Bulundu
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Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin sona ermesini kutladı. Mimar Sinan Parkı'nda Türk ve Suriye bayraklarıyla toplanan kalabalık, halaylar çekerek mutluluklarını paylaştı.

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesinin ardından Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Kayseri'de yaşayan binlerce Suriyeli kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken, Esad başkent Şam'ı terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Mimar Sinan Parkı'nda Türk ve Suriye bayraklarıyla toplanan binlerce Suriyeli, özgürlüğü halaylar çekerek kutladı. Bazıları gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise Türkiye'ye teşekkür eden pankart açtı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Ensar Vakfı Başkanı Uğurcan Yıldırım, "70 yıldır esaret halindesiniz. Esad rejimi sizlere cehennemi yaşatıyordu. Elhamdülillah bu cehennemden kurtuldunuz. Bundan sonraki süreçte inşallah cennet olur. Sizleri 13 yıldır burada misafir ettik, başımızın tacıydınız. Bundan sonra da yine bizim misafirimizsiniz. Bundan sonraki süreçte siz kendi ülkenize döneceksiniz ve Türkiye sevdalısı olarak yeni Suriye'nin inşasında görev alacaksınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

8 Aralık tarihinin Suriye için 'Özgürlük Bayramı' olduğunu aktaran Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ise "61 yıl Esad'ların Baas iktidarı Suriye halkına zulümler yaşattı. 1982'de 40 bin Müslüman'ı katletti. Hürriyet, barış, adalet isteyen Suriye halkını ülkeye davet etti, emperyalistlerin silahlarıyla vurdu, katletti. 13 yıl boyunca devam eden bu katliamda 30 milyon Suriyeli halkın 15 milyonu yerlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Milyonlarca insan ülke dışına sığınmak zorunda kaldı. Ama çok şükür Esad muhalifi direniş güçlerinin saldırılarıyla Esad rejimi yıkıldı. 8 Aralık günü Suriye halkının bayram günüdür" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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